Экс-президент может не вернуться в Белый дом

Камала Харрис опережает Дональда Трампа в трёх ключевых штатах, пишет The New York Times со ссылкой на опросы, проведённые газетой совместно с Сиенским колледжем.

Сообщается, что новые опросы в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании стали последним свидетельством резкого изменения положения Демократической партии после ухода Джо Байдена из президентской гонки. Харрис в трёх штатах имеет поддержку в 50% избирателей, а Трамп – лишь 46%.

Предыдущие социологические исследования показывали либо ничью, либо небольшое преимущество Трампа над Байденом, когда тот ещё был потенциальным участником предвыборной гонки.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Многие наблюдатели связывают их исход с будущим основных мировых конфликтов – на Украине и на Ближнем Востоке.

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