Немецкая пловчиха отравилась после заплыва в Сене

Это уже не первое отравление

Пловчиха из ФРГ сообщила о симптомах кишечного заболевания после заплыва в Сене. 27-летняя Леони Бек пожаловалась на тошноту и диарею.

Бек участвовала в соревнованиях на открытой воде на дистанции 10 километров, они прошли 8 августа. За два дня до этого тренировку пловцов в Сене отменили из-за низкого качества воды.

За время парижской Олимпиады несколько спортсменов жаловались на недомогание и симптомы желудочных и кишечных заболеваний после заплывов в Сене. Среди отравившихся - Екатерина Шабалина из Казахстана и бельгийка Клэр Мишель, сообщает ТАСС.

Представители оргкомитета Игр пытались успокоить участников соревнований, заявляя, что заболевания спортсменов не связаны с качеством воды в Сене.

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