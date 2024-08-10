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Немецкая пловчиха отравилась после заплыва в Сене

16:47
  • суббота
  • 10 августа 2024

Это уже не первое отравление

Пловчиха из ФРГ сообщила о симптомах кишечного заболевания после заплыва в Сене. 27-летняя Леони Бек пожаловалась на тошноту и диарею.

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Бек участвовала в соревнованиях на открытой воде на дистанции 10 километров, они прошли 8 августа. За два дня до этого тренировку пловцов в Сене отменили из-за низкого качества воды.

За время парижской Олимпиады несколько спортсменов жаловались на недомогание и симптомы желудочных и кишечных заболеваний после заплывов в Сене.  Среди отравившихся - Екатерина Шабалина из Казахстана и бельгийка Клэр Мишель, сообщает ТАСС.

Представители оргкомитета Игр пытались успокоить участников соревнований, заявляя, что заболевания спортсменов не связаны с качеством воды в Сене.

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