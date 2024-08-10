ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Победитель международного конкурса WowMoscow снимет фильм о Москве

18:19
  • суббота
  • 10 августа 2024

Его предпоказ пройдёт 24 августа

Сегодня в Москве стартовал заключительный этап международного конкурса видеороликов о городах WowMoscow 2024. Финалистами стали десять начинающих режиссёров из России, Бразилии, Индии, Китая, Индонезии и Ирана. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Участников ждут мастер-классы экспертов в сфере видео- и киноискусства и экскурсии по городу. По итогам они напишут сценарии короткометражных фильмов, посвящённых Москве. Лучшую работу выберет жюри. Её автору помогут реализовать проект.

Конкурс проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". С 1 августа по 8 сентября москвичей и гостей столицы пригласили на культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.  Предпоказ лучшего фильма конкурса WowMoscow 2024 пройдёт 24 августа в "Зарядье", сообщается на портале мос.ру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Конкурс WowMoscow 2024
Конкурс WowMoscow 2024
Москва
Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.