Сергунина: Победитель международного конкурса WowMoscow снимет фильм о Москве

Его предпоказ пройдёт 24 августа

Сегодня в Москве стартовал заключительный этап международного конкурса видеороликов о городах WowMoscow 2024. Финалистами стали десять начинающих режиссёров из России, Бразилии, Индии, Китая, Индонезии и Ирана. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Участников ждут мастер-классы экспертов в сфере видео- и киноискусства и экскурсии по городу. По итогам они напишут сценарии короткометражных фильмов, посвящённых Москве. Лучшую работу выберет жюри. Её автору помогут реализовать проект.

Конкурс проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". С 1 августа по 8 сентября москвичей и гостей столицы пригласили на культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия. Предпоказ лучшего фильма конкурса WowMoscow 2024 пройдёт 24 августа в "Зарядье", сообщается на портале мос.ру.

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