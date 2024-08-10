Из приграничных районов Курской области выехали 76 тысяч человек

Более 4 тысяч размещены в ПВР

Более 76 тысяч жителей Курской области эвакуированы из приграничных районов. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Более 4,4 тысячи человек размещены в ПВР.

Пункты временного размещения развёрнуты в восьми регионах России, в том числе в Подмосковье.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица направляет в помощь пострадавшей от вылазки ВСУ Курской области дополнительные силы и ресурсы. Для работ под Курском командированы из Москвы тысяча сотрудников столичного комплекса городского хозяйства, отправлено 345 единиц техники.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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