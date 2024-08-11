Армия России развивает стремительное наступление под Краматорском

Противник отступает

В зоне СВО российские подразделения стремительно развивают наступление в районе Константиновки в считанных километрах от Краматорска. Поступают сообщения о захвате целого ряда опорных пунктов противника.

Также наши бойцы взяли под огневой контроль важный транспортный узел ВСУ. На южнодонецком направлении скопления боевиков уничтожают расчёты реактивных систем “Ураган”. Ракетная установка наносит удары за десятки километров. Всего один залп накрывает площадь в 40 гектаров, не спасут даже бетонные укрепления.

А на правом берегу Днепра работают наши операторы ударных беспилотников. Они сорвали попытку ротации ВСУ, поразили командный пункт и вывели из строя несколько бронеавтомобилей.

Кроме того, в одном из районов зоны СВО состоялась церемония награждения военных медиков. За мужество и профессионализм им вручили медали “За спасение погибавших” и памятные грамоты, сообщает "ТВ Центр".

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