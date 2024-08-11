Средства ПВО ночью сбили 35 беспилотников в пяти регионах России

Также уничтожены ракеты "Точка-У"

В ночь на 11 августа силы ПВО России сбили 35 беспилотников ВСУ и четыре ракеты "Точка-У". Об этом сообщает Минобороны.

14 дронов противника и четыре ракеты уничтожены над территорией Курской области, 16 беспилотников удалось сбить в Воронежской области, ещё три – в Белгородской и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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