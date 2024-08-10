Совбез ООН соберётся для обсуждения удара по школе в Газе

Погибли более 100 человек
Алжир запросил заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом Израиля по школе в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Совбезе. Дата и формат заседания пока не согласованы.
Около суток назад Израиль нанёс ракетный удар по школе в Газе. Погибли не менее ста человек. Атака началась во время утренней молитвы беженцев, которые укрывались в здании учебного заведения.
В Тель-Авиве заявили, что уничтожили командный штаб ХАМАС, в котором находились бойцы и командиры палестинского движения, а сама школа использовалась для планирования атак на Израиль.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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