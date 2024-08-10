Две женщины ранены при атаке дрона в Белгородской области

Их госпитализировали

Две женщины получили ранения во время атаки украинского беспилотника в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, в течение дня дроны ВСУ атаковали частные автомобили в регионе. В селе Коновалово дрон врезался в машину, припаркованную возле домовладения. В посёлке Политотдельский беспилотник сдетонировал возле легкового автомобиля. В Шебекино мужчина получил ранения во время обстрела города.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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