Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами

Они нарушили воздушное пространство страны

МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины. Ей заявлен протест в связи с инцидентом с беспилотниками, сообщает БелТА.

Минск потребовал от Киева предпринять меры для исключения инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Если посольство Украины не сможет влиять на провокации Киева, будет поставлен вопрос о целесообразности его присутствия в Минске, заявили белорусские дипломаты.

Утром 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство страны. Часть дронов была сбита силами ПВО Белоруссии, часть – российскими средствами ПВО в небе над Ярославской областью.

После этого стало известно, что Минск усиливает группировку войск на границе с Украиной. Как сообщил министр обороны страны Виктор Хренин, глава государства дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, граничащем с Украиной.

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