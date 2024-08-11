Обломки ракеты ВСУ упали на многоэтажный дом в Курске

Есть пострадавшие

В Курске 13 человек пострадали в результате падения обломков украинской ракеты на жилой дом. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В ночь на 11 августа город пережил самую мощную за последнее время ракетную атаку. После попадания обломков ракеты ВСУ в многоэтажку вспыхнул пожар. В здании выбило окна, обрушились балконы, загорелись несколько автомобилей, припаркованных рядом с домом.

Тут же сработали оперативные службы. Огонь быстро потушили. С места происшествия спасли 15 человек, ещё 30 эвакуировали в пункт временного размещения.

Спасатели начали разбирать завалы. В ликвидации последствий ракетной атаки задействовано более 160 человек и 45 единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

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