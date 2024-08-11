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На границе Курской области продолжается борьба с диверсантами

11:39
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

По колоннам ВСУ наносятся массированные удары

Российские военные нанесли мощный удар по колонне неонацистов в приграничном районе Курской области. Как сообщили в Минобороны, ликвидированы 20 боевиков и пять бронемашин. Позиции противника последовательно выжигает наша авиация, горит натовская техника.

Shaman обратился к жителям Курской области
Из приграничных районов Курской области выехали 76 тысяч человек

В приграничных районах Курской области идут бои с диверсантами. Усиленные танковые подразделения выдвигаются на наиболее опасные направления. В первую очередь те, где ВСУ могут попытаться устроить новые прорывы с применением бронетехники. Экипажи ведут плотный заградительный огонь. Колонну ВСУ уничтожили дивизионы реактивных установок.

В эти минуты по ВСУ наносят массированные удары фронтовые штурмовики и вертолёты. В списке приоритетных целей - скопление живой силы и техники на границе с Сумской областью.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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