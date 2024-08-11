Эксперты недоумевают

Попыткой атаковать Курскую область ВСУ лишь ухудшили своё положение. Об этом пишет британский еженедельник "Спектэйтор". По информации издания, подобные действия украинских военных не имеют смысла, поскольку Киев использовал и без того перегруженные войска, в то время как у Москвы больше резервов.

Проиграть нельзя наступать. Влиятельные западные издания наперебой бросились утверждать: запятую в этом выражении Зеленский ставил сам без подсказок со стороны спонсоров войны. Последним очень нужно отмежеваться от прямого столкновения с Россией. Хотя, casus belli создали сами. Натовская техника засветилась при террористической вылазке в Курскую область.

Немецкий пропагандист-русофоб Юлиан Рёпке недоумевает: зачем киевский режим так бездарно тратит солдат. Ведь их руками воевать с Москвой лучше было бы на других направлениях. Если уж осталось еще какое-то количество смертников.

Громкая, но бессмысленная. Британский аналитик Александр Меркурис, говоря о курской пиар-акции нацистского режима, делает вывод: даже пропагандистских целей - посеять панику среди русских - не достигнуто.

В нашем МИДе то, что вытворяет режим Зеленского сравнили с действиями запрещённого в России Исламского государства. Как сказала Мария Захарова, Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок.

На три части - такое будущее предрекли Украине из Токио. Бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии считает, что, если не начнутся переговоры, то распад неизбежен. По мнению Кадзухико Того, восточные регионы отойдут к России, западные - к Европе, а в середине останутся крошечная Украина с Киевом. Дипломат напомнил: Москва выходила с мирными предложениями. Но чем больше марионеточный режим и его кукловоды упираются, тем хуже становятся условия.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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