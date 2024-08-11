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Громкая, но бессмысленная: Запад дал оценку провокации ВСУ в Курской области

13:00
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Эксперты недоумевают

Попыткой атаковать Курскую область ВСУ лишь ухудшили своё положение. Об этом пишет британский еженедельник "Спектэйтор". По информации издания, подобные действия украинских военных не имеют смысла, поскольку Киев использовал и без того перегруженные войска, в то время как у Москвы больше резервов.
Чем грозит Западу поддержка провокации киевского режима в Курской области

Проиграть нельзя наступать. Влиятельные западные издания наперебой бросились утверждать: запятую в этом выражении Зеленский ставил сам без подсказок со стороны спонсоров войны. Последним очень нужно отмежеваться от прямого столкновения с Россией. Хотя, casus belli создали сами. Натовская техника засветилась при террористической вылазке в Курскую область.

Немецкий пропагандист-русофоб Юлиан Рёпке недоумевает: зачем киевский режим так бездарно тратит солдат. Ведь их руками воевать с Москвой лучше было бы на других направлениях. Если уж осталось еще какое-то количество смертников.

Громкая, но бессмысленная. Британский аналитик Александр Меркурис, говоря о курской пиар-акции нацистского режима, делает вывод: даже пропагандистских целей - посеять панику среди русских - не достигнуто.

В нашем МИДе то, что вытворяет режим Зеленского сравнили с действиями запрещённого в России Исламского государства. Как сказала Мария Захарова, Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок.  

На три части - такое будущее предрекли Украине из Токио. Бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии считает, что, если не начнутся переговоры, то распад неизбежен. По мнению Кадзухико Того, восточные регионы отойдут к России, западные - к Европе, а в середине останутся крошечная Украина с Киевом. Дипломат напомнил: Москва выходила с мирными предложениями. Но чем больше марионеточный режим и его кукловоды упираются, тем хуже становятся условия.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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