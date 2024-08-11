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Со дна бухты Нагаева поднимают затонувшую 30 лет назад плавбазу

12:12
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Она весит более двух тысяч тонн

Масштабная экологическая операция развернулась в Магаданской области. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" со дна бухты Нагаева поднимают затонувшую плавбазу "Нева". Вес судна, которое необходимо утилизировать - более двух тысяч тонн. Чтобы очистить акваторию от ржавеющего гиганта, пришлось разработать целую стратегию.
Дикие гуси остановились на отдых в бухте Нагаева

Медузы - в смятении, а водолазы - максимально спокойны. Луч фонаря медленно скользит по обросшему ракушками корпусу затонувшего гиганта.  Скоро плавбазу "Нева" поднимут на поверхность, и морским обитателям станет легче дышать. 

"Данный объект длиной более 90 метров и водоизмещением более двух тысяч тонн затонул в середине 90-ых годов прошлого столетия, утянув с собой на дно и те суда, которые были к нему пришвартованы", - рассказал руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин.

Нагаевскую бухту давно прозвали кладбищем кораблей. Один за другим их поднимают со дна и утилизируют. Но "Нева" - настоящий монстр.  Плавающий судоремонтный завод долгое время верой и правдой помогал чинить вдали от берега самые разные плавсредства - от кораблей до мелких судёнышек.

Но в конце 90-ых плавбаза сама дала течь, а спасать её было некому. Так и легла, всеми забытая, на левый борт. И на тридцать с лишним лет стала пристанищем исключительно безрассудных дайверов и любопытных моллюсков. 

Два сейнера, которые "Нева" утащила за собой на дно, уже утилизировали. Что касается самой плавбазы, то из-за накопившегося за десятилетия ила и песка она стала весить в разы больше. Но и с этим специалисты сейчас справляются. Триста тонн из надводной части ржавой конструкции уже распилили и увезли. Осталось самое сложное. 

"Сначала производим облегчение судна, по максимальной возможности снимаем весь металл над поверхностью воды. Дальше протягиваем тросы, цепляем и начинаем потихонечку тянуть. Опять же, постепенно давая нагрузку, увеличивая её, чтобы судно отлипло от поверхности дна", - сообщил детали сложных работ представитель подрядчика Василий Борисов.

Будущее плавбазы уже известно. Как только поднимут, тут же сдадут на металлолом. Советские пионеры о таком масштабе и не мечтали. Зато магаданцы могут уверенно сказать, что их давняя мечта вот-вот исполнится.   Нагаевская бухта наконец-то будет абсолютна свободна, чиста и безопасна. 

"Мы заканчиваем работу в бухте Нагаева, полностью выполнив показатели федерального проекта "Генеральная уборка". Для Магаданской области был установлен план в 23 объекта. "Нева" - это у нас 22-ой объект. И как раз под корпусом "Невы" ещё осталась одна баржа, которую мы планируем удалить в текущем году", - сообщил Андрей Таболин.

Как только акваторию освободят от затонувших кораблей, магаданский порт ждёт большая реконструкция. Здесь можно будет не только принимать рыболовецкие суда, но и в идеальных условиях обрабатывать улов. Главное, что мореплаватели наконец-то перестанут обходить его стороной.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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Затонувший 30 лет назад плавучий пирс
Затонувший 30 лет назад плавучий пирс
Затонувший 30 лет назад плавучий пирс
Затонувший 30 лет назад плавучий пирс
Затонувший 30 лет назад плавучий пирс
Затонувший 30 лет назад плавучий пирс
Затонувший 30 лет назад плавучий пирс
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