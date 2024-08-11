Со дна бухты Нагаева поднимают затонувшую 30 лет назад плавбазу

Она весит более двух тысяч тонн

Масштабная экологическая операция развернулась в Магаданской области. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" со дна бухты Нагаева поднимают затонувшую плавбазу "Нева". Вес судна, которое необходимо утилизировать - более двух тысяч тонн. Чтобы очистить акваторию от ржавеющего гиганта, пришлось разработать целую стратегию.

Медузы - в смятении, а водолазы - максимально спокойны. Луч фонаря медленно скользит по обросшему ракушками корпусу затонувшего гиганта. Скоро плавбазу "Нева" поднимут на поверхность, и морским обитателям станет легче дышать.

"Данный объект длиной более 90 метров и водоизмещением более двух тысяч тонн затонул в середине 90-ых годов прошлого столетия, утянув с собой на дно и те суда, которые были к нему пришвартованы", - рассказал руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин.

Нагаевскую бухту давно прозвали кладбищем кораблей. Один за другим их поднимают со дна и утилизируют. Но "Нева" - настоящий монстр. Плавающий судоремонтный завод долгое время верой и правдой помогал чинить вдали от берега самые разные плавсредства - от кораблей до мелких судёнышек.

Но в конце 90-ых плавбаза сама дала течь, а спасать её было некому. Так и легла, всеми забытая, на левый борт. И на тридцать с лишним лет стала пристанищем исключительно безрассудных дайверов и любопытных моллюсков.

Два сейнера, которые "Нева" утащила за собой на дно, уже утилизировали. Что касается самой плавбазы, то из-за накопившегося за десятилетия ила и песка она стала весить в разы больше. Но и с этим специалисты сейчас справляются. Триста тонн из надводной части ржавой конструкции уже распилили и увезли. Осталось самое сложное.

"Сначала производим облегчение судна, по максимальной возможности снимаем весь металл над поверхностью воды. Дальше протягиваем тросы, цепляем и начинаем потихонечку тянуть. Опять же, постепенно давая нагрузку, увеличивая её, чтобы судно отлипло от поверхности дна", - сообщил детали сложных работ представитель подрядчика Василий Борисов.

Будущее плавбазы уже известно. Как только поднимут, тут же сдадут на металлолом. Советские пионеры о таком масштабе и не мечтали. Зато магаданцы могут уверенно сказать, что их давняя мечта вот-вот исполнится. Нагаевская бухта наконец-то будет абсолютна свободна, чиста и безопасна.

"Мы заканчиваем работу в бухте Нагаева, полностью выполнив показатели федерального проекта "Генеральная уборка". Для Магаданской области был установлен план в 23 объекта. "Нева" - это у нас 22-ой объект. И как раз под корпусом "Невы" ещё осталась одна баржа, которую мы планируем удалить в текущем году", - сообщил Андрей Таболин.

Как только акваторию освободят от затонувших кораблей, магаданский порт ждёт большая реконструкция. Здесь можно будет не только принимать рыболовецкие суда, но и в идеальных условиях обрабатывать улов. Главное, что мореплаватели наконец-то перестанут обходить его стороной.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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