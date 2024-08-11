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Москвичей пригласили на Фестиваль короткой прозы

12:25
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Он проходит в саду "Эрмитаж"

Один из самых ярких литературно-театральных проектов столицы. В саду "Эрмитаж" в эти выходные проходит фестиваль короткой новой прозы - "БеспринцЫпные чтения", сообщает "ТВ Центр".
Москвичей пригласили на Тайский фестиваль в сад "Эрмитаж"

Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта - популяризация современной литературы и её авторов. Каждый писатель может представить широкой публике своё произведение. 

В этом году впервые к участию в фестивале приглашены дети и подростки. Главное требование - оригинальность и выразительность. Кроме самих авторов современную прозу со сцены читают известные российские актёры.

"Мы собрали более тысячи заявок: люди, которые написали тексты впервые или уже какие-то относительно опытные авторы. Их тексты прочтут звёзды. Для них это, конечно же, событие. Более того, после этого мы соберём тексты в книжку и издадим сборник. То есть, у многих появится и свой первый сборник, и своё первое появление на сцене", - рассказал создатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", писатель Александр Цыпкин.

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