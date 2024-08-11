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Собянин поздравил московских строителей с праздником

11:08
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Он отмечается 11 августа

С профессиональным праздником работников и ветеранов строительного комплекса Москвы сегодня поздравил Сергей Собянин. В телеграмме, опубликованной на портале мос.ру, мэр отметил, что эти специалисты из года в год делают столицу красивой и комфортной, реализуя проекты мирового уровня и превращая Москву в лучший город Земли.

Собянин поздравил коллектив РЖД с праздником
Собянин поздравил работников торговли с праздником

Они возводят объекты транспортной, социальной, деловой и иной инфраструктуры, которые будут служить многим поколениям горожан. Так, за 14 лет в мегаполисе построили 250 станций метро, центральных диаметров и МЦК; более тысячи трёхсот километров дорог; свыше тысячи детских садов и школ, поликлиник, стадионов и театров; сотни современных домов по программе реновации.

День строителя - профессиональный праздник работников строительной отрасли. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье августа в России и некоторых постсоветских республиках с 1955 года.

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