По сценарию цветных революций: в Белграде прошла акция протеста

Митингующие перекрыли международную трассу

Десятки тысяч человек вышли на улицы Белграда под флагом экоактивистов. Демонстранты скандировали лозунги с требованием запретить добычу лития на западе страны. Митингующие перекрыли несколько крупных магистралей, в том числе трассу Будапешт - Салоники и блокировали железнодорожный вокзал.

Как отметили в МВД республики, акция организована по сценарию цветных революций. Протестующие действовали вопреки всему, что было написано в заявке на проведение митинга - нарушали общественный порядок, а также блокировали международное сообщение, тем самым ставя под угрозу безопасность граждан.

Ранее президент Александр Вучич заявил, что Москва предупредила руководство Сербии о подготовке Западом госпереворота в стране, сообщает "ТВ Центр".

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