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В Курской области сбиты два воздушных шара противника

19:16
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Никто не пострадал

Средства ПВО уничтожили два воздушных шара в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. Также сбиты три беспилотника ВСУ в Белгородской области.

За ночь над российскими регионами сбиты 32 беспилотника ВСУ
В Курской области сбито шесть украинских БПЛА и пять ракет

В ночь на 11 августа Курск подвергся мощному ракетному удару. Осколки одной из сбитых ракет упали на девятиэтажный жилой дом, частично разрушив его фасад. Пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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