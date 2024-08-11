Собянин принял решение о реставрации церкви Воскресения в Пленницах

Она входит в архитектурный ансамбль Андреевского монастыря

На юго-западе столицы реставрируют церковь Воскресения в Пленницах, которая расположена на Андреевской набережной. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Как рассказал мэр на портале мос.ру, здание входит в архитектурный ансамбль Андреевского монастыря и является объектом культурного наследия федерального значения.

Оно было построено на рубеже XVII-XVIII веков в стиле московского барокко. После упразднения монастыря в 1764 году церковь была преобразована в приходскую, и на протяжении своей истории неоднократно перестраивалась. В разные годы её помещения использовались под клуб, общежитие, научную лабораторию, а в 60-х годах прошлого века храм реставрировали.

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