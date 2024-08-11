Роскомнадзор потребовал от App Store снять ограничения с Rutube

Накануне приложение исчезло из магазина

Роскомнадзор сообщил, что направил письмо администрации App Store с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и объяснить удаление приложения из магазина.

Одно из самых популярных в России приложений RuTube исчезло из AppStore 10 августа. В Google Play его по-прежнему можно скачать.

В свою очередь, в пресс-службе видеохостинга заявили, что удаление приложения из AppStore стало следствием санкций со стороны американской компании, сообщает РИА Новости.

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