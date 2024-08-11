Увеличилось число пострадавших во время ракетной атаки в Курске

Обломки ракеты упали на девятиэтажный жилой дом

В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Курске пострадали 15 человек, ранее сообщалось о 13-ти раненых. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Также врио губернатора области Алексей Смирнов дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям повреждённого дома.

Минувшей ночью областной центр пережил самую мощную за последнее время ракетную атаку. На жилой девятиэтажный дом в Железнодорожном районе города упали обломки сбитой ракеты ВСУ.

В здании выбило окна, обрушились балконы, загорелись несколько автомобилей, припаркованных рядом с домом.

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