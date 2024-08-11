И несколько ракет

Российские военные уничтожили за минувшие сутки радиолокационную станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, поражён склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", скопления живой силы и военной техники противника в 156-ти районах.

Средства ПВО сбили за 24 часа четыре тактические ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire и 71 беспилотник ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.

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