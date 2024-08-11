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На юго-западе Курской области пресечена попытка прорыва ВСУ

14:44
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Подробности сообщили в Минобороны

Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

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По данным ведомства, в районах населённых пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожено много техники противника, в частности, два танка, артиллерийское орудие и автомобиля со снарядами.

Попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории также пресечены в районах населённых пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Параллельно наносятся удары разными типами вооружений по позициям ВСУ в Сумской области.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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