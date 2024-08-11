ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В возрасте 93 лет умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок

17:02
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

У Галины Зыбиной было много спортивных побед

Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок. Галине Зыбиной было 93 года, она брала медали всех достоинств в толкании ядра. Зыбина первой в истории СССР стала призёром чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья.

В детстве будущая чемпионка пережила блокаду Ленинграда. Свою спортивную карьеру она завершила в 1969 году, но из спорта не ушла: работала тренером-преподавателем в обществах "Труд" и "Зенит", сообщает РБК.

"Наш город всегда будет помнить Галину Ивановну Зыбину- выдающуюся спортсменку, мужественного человека, настоящую ленинградку-петербурженку", - отметил в специальном заявлении глава Петербурга Александр Беглов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Первая советская олимпийская чемпионка Галина Зыбина (в центре)
Первая советская олимпийская чемпионка Галина Зыбина (в центре)
Галина Ивановна Зыбина
Галина Ивановна Зыбина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.