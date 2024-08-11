В возрасте 93 лет умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок

У Галины Зыбиной было много спортивных побед

Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок. Галине Зыбиной было 93 года, она брала медали всех достоинств в толкании ядра. Зыбина первой в истории СССР стала призёром чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья.

В детстве будущая чемпионка пережила блокаду Ленинграда. Свою спортивную карьеру она завершила в 1969 году, но из спорта не ушла: работала тренером-преподавателем в обществах "Труд" и "Зенит", сообщает РБК.

"Наш город всегда будет помнить Галину Ивановну Зыбину- выдающуюся спортсменку, мужественного человека, настоящую ленинградку-петербурженку", - отметил в специальном заявлении глава Петербурга Александр Беглов.

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