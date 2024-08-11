Владимир Соловьёв встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Пункт работает с апреля 2023 года

После провокации киевского режима в Курской области число желающих подписать контракт с Армией России увеличилось. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв во время визита на Единый пункт отбора на военную службу по контракту.

"Для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но и в первую очередь, отношение к Родине, и то, что сейчас пошли ребята молодые, то есть до 30 лет – это очень важно", - приводит слова Соловьёва АГН "Москва".

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся в апреле 2023 года по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Консультацию о возможности прохождения службы по контракту можно получить по номеру 117. Также на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в Telegram.

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