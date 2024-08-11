ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Соловьёв встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

16:09
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Пункт работает с апреля 2023 года

После провокации киевского режима в Курской области число желающих подписать контракт с Армией России увеличилось. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв во время визита на Единый пункт отбора на военную службу по контракту.

"Для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но и в первую очередь, отношение к Родине, и то, что сейчас пошли ребята молодые, то есть до 30 лет – это очень важно", - приводит слова Соловьёва АГН "Москва".

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся в апреле 2023 года по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Консультацию о возможности прохождения службы по контракту можно получить по номеру 117. Также на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в Telegram.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.