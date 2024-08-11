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За сутки в России потушили 30 природных пожаров

21:24
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

В Якутии сохраняется сложная ситуация

За минувшие сутки в России потушили 30 природных пожаров на площади свыше 14 тысяч гектаров. Об этом рассказали в "Авиалесоохране".

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Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, где уже два месяца действует режим ЧС регионального уровня. На данный момент огнём там охвачены более пятисот тысяч гектаров. Для локализации и ликвидации очагов возгорания прокладывают минерализованные полосы, проводят опашку кромок леса с помощью тяжелой бульдозерной, вездеходной и тракторной техники.

Однако в наиболее труднодоступных местах работать приходится вручную. Специалистам удалось не допустить перехода природных пожаров на шесть населённых пунктов. К тушению огня привлекли авиацию. Бороться со стихией помогают парашютисты и десантники из Тюменской и Амурской областей, Приморья и Хабаровского края, сообщает "ТВ Центр".

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