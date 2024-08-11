Комета Свифта-Туттля подарит жителям Земли небывалый звездопад

В ночь на 12 августа

Этой ночью в небе развернётся захватывающее звёздное шоу - метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. В час астрономы прогнозируют до 120 ярких вспышек, то есть - одна-две в минуту.

Лучше всего космический ливень будет виден жителям Северного полушария. При ясной погоде для наблюдения за метеорами даже не понадобится специального оборудования, сообщает "ТВ Центр".

Августовский звездопад дарит нам комета Свифта-Туттля. Её частицы летят к Земле со стороны созвездия Персея, за что и получили своё название. В этом году пик активности Персеид сопровождает ещё одно космическое представление - сближение двух планет: Марса и Юпитера.

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