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Комета Свифта-Туттля подарит жителям Земли небывалый звездопад

22:55
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

В ночь на 12 августа

Этой ночью в небе развернётся захватывающее звёздное шоу - метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. В час астрономы прогнозируют до 120 ярких вспышек, то есть - одна-две в минуту.

Жители Земли наблюдали интенсивный звездопад
160 метеоров в час: как увидеть самый яркий звездопад года

Лучше всего космический ливень будет виден жителям Северного полушария. При ясной погоде для наблюдения за метеорами даже не понадобится специального оборудования, сообщает "ТВ Центр".

Августовский звездопад дарит нам комета Свифта-Туттля. Её частицы летят к Земле со стороны созвездия Персея, за что и получили своё название. В этом году пик активности Персеид сопровождает ещё одно космическое представление - сближение двух планет: Марса и Юпитера.

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