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Захарова пообещала быстрый ответ России на удары ВСУ

18:27
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Он не заставит себя ждать

Жёсткий ответ России на последние провокации киевского режима не заставит себя ждать. Это пообещала спикер российского МИДа Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что Украина режим продолжает свою террористическую активность, её цель - устрашение мирного населения России. Захарова напомнила о последних преступлениях ВСУ: ракетном обстреле Курска и атаках дронов по регионам России.

Захарова призвала международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

Вместе с этим ВСУ в последние дни нанесли массированные ракетные удары по Курску и несколько раз обстреляли населённые пункты в Белгородской области. Ранения получили десятки мирных граждан.

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