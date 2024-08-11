Захарова пообещала быстрый ответ России на удары ВСУ

Он не заставит себя ждать

Жёсткий ответ России на последние провокации киевского режима не заставит себя ждать. Это пообещала спикер российского МИДа Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Украина режим продолжает свою террористическую активность, её цель - устрашение мирного населения России. Захарова напомнила о последних преступлениях ВСУ: ракетном обстреле Курска и атаках дронов по регионам России.

Захарова призвала международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

Вместе с этим ВСУ в последние дни нанесли массированные ракетные удары по Курску и несколько раз обстреляли населённые пункты в Белгородской области. Ранения получили десятки мирных граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram