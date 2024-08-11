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Военкор Поддубный дал короткое интервью журналисту ВГТРК

17:49
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Он рассказал о том, как был ранен в Курской области

Военкор Евгений Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона. Прямо из реанимации Института имени Склифосовского он дал короткое интервью своему коллеге из ВГТРК Евгению Попову.

Опубликован первый комментарий Поддубного после ранения
Появились новые подробности о состоянии Поддубного

"Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить", - сказал военкор. Фоном его слов послужила работа кардиомонитора реанимации.

Попов у себя в Telegram-канале написал, что Поддубный уже идёт на поправку.

7 августа машину, в которой ехал Поддубный, атаковал украинский дрон. Журналиста быстро доставили в реанимацию курской больницы, а затем перевезли в Москву.

Врачи сообщили, что пострадавший находится в стабильно тяжёлом состоянии: у него многочисленные ожоги и травмы.

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