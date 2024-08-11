Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Электромонтажник может зарабатывать более 100 тысяч рублей

Эксперты сервиса "Работа.ру" назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России, пишет РИА "Новости".

На рынке труда сейчас самые высокие предложения среди рабочих специалистов для электромонтажников (около 104 тысяч рублей), комплектовщиков (86 тысяч рублей), слесарей (более 85 тысяч рублей). Более низкая планка у грузчиков (52 тысячи рублей) и газовщиков (48 тысяч рублей).

На российских предприятиях сейчас сложился дефицит разнорабочих, водителей и продавцов. Не хватает также слесарей, грузчиков и электриков.

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