ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Запорожской АЭС загорелся вспомогательный объект

22:27
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

Из-за обстрелов ВСУ

На Запорожской АЭС после обстрела со стороны Украины произошло возгорание на объекте охладительных систем. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

На месте пожара работают пожарные, ведётся ликвидация очагов возгорания.

В свою очередь, руководство станции заявило, что обстрел ВСУ и пожар не сказались на работе АЭС, она работает штатно.

Украинские войска постоянно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС. Россия не раз требовала обратить на это внимание ООН и МАГАТЭ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.