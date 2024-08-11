На Запорожской АЭС загорелся вспомогательный объект

Из-за обстрелов ВСУ

На Запорожской АЭС после обстрела со стороны Украины произошло возгорание на объекте охладительных систем. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

На месте пожара работают пожарные, ведётся ликвидация очагов возгорания.

В свою очередь, руководство станции заявило, что обстрел ВСУ и пожар не сказались на работе АЭС, она работает штатно.

Украинские войска постоянно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС. Россия не раз требовала обратить на это внимание ООН и МАГАТЭ.

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