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Рогов: дрон, которым ВСУ ударили по ЗАЭС, был запущен из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области

23:55
  • воскресенье
  • 11 августа 2024

По его мнению, это был целенаправленный и осознанный удар

Дрон, которым ВСУ ударили по ЗАЭС, был запущен из подконтрольного Киеву Никополя. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил Владимир Рогов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета заявил, что это был целенаправленный и осознанный удар, который является очередным примером "проявления ядерного терроризма".

Директор по коммуникациям отметила, что инфраструктура ЗАЭС впервые получила серьёзные повреждения из-за удара ВСУ.

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