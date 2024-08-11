Рогов: дрон, которым ВСУ ударили по ЗАЭС, был запущен из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области

По его мнению, это был целенаправленный и осознанный удар
Дрон, которым ВСУ ударили по ЗАЭС, был запущен из подконтрольного Киеву Никополя. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил Владимир Рогов.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета заявил, что это был целенаправленный и осознанный удар, который является очередным примером "проявления ядерного терроризма".
Директор по коммуникациям отметила, что инфраструктура ЗАЭС впервые получила серьёзные повреждения из-за удара ВСУ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram