За сутки ВСУ потеряли свыше 1700 человек

Практически везде в зоне СВО российские войска заняли более выгодные рубежи. За сутки противник потерял свыше 1700 боевиков. Группировка "Запад" отбила восемь контратак националистов в районе Макеевки и Торского, овладела 39-ю опорниками и ликвидировала 15 минометных расчетов ВСУ.

Под Угледаром на южнодонецком направлении расчеты тяжелых огнеметных систем второго поколения группировки "Восток" поразили позиции неонацистов. Удары по скоплению живой силы и техники нанесли термобарическими снарядами. ТОС-2 оперативно прибывает на место - машина развивает скорость до 120 километров в час, дальность стрельбы - более 20 километров. В распоряжении экипажа - современные автоматизированные системы наведения и управления огнем, навигации, а также радиоэлектронной защиты.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки "Запад" уничтожили вражескую самоходку и живую силу националистов. Удары 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами нанесли по замаскированному в лесополосе укрепрайону радикалов. От получения координат до выстрела прошло не больше двух минут. Все действия бойцов отработаны до автоматизма. Орудие умело скрыто от глаз противника, позиция оборудована блиндажами и подземными ходами для того, чтобы передвижения артиллеристов во время выполнения задачи не смогли засечь вражеские дроны.

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