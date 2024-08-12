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Представлены новые герои спецоперации

08:35
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Ефрейтор Дмитрий Шутов точно рассчитал координаты вражеских целей

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных.

Ефрейтор Дмитрий Шутов точно рассчитал координаты вражеских целей, и расчет самоходной артустановки "Акация" ударил по взводному опорнику ВСУ с пятью боевиками. Поражена и бронетехника противника. Работа экипажа "Акации" позволила нашим штурмовикам закрепиться на новых рубежах. 

Гвардии сержант Данила Валов обнаружил беспилотник неприятеля, летевший в сторону российских позиций, и открыл по нему прицельный огонь из стрелкового оружия. Дрон неонацистов был уничтожен на безопасном расстоянии от наших подразделений. Потерь среди личного состава и техники не допущено.

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