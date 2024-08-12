Представители ХАМАС отказались от финального раунда переговоров с Израилем

Тем временем ЦАХАЛ атаковала город Бани-Сухейла на юге сектора Газа

В ХАМАС отказались от финального раунда переговоров с Израилем при посредничестве США, Египта и Катара. Он был запланирована на 15 августа.

В палестинском движении пояснили, что не приедут на встречу из-за продолжающихся ударов по сектору Газа и новых условий, которые выдвинул израильский премьер Нетаньяху. Тем временем ЦАХАЛ атаковала город Бани-Сухейла на юге анклава. Погибли три человека. Десятками ракетных ударов израильская армия обменялась с ливанским движением "Хезболла".

Глава Пентагона сообщил: США усилят группировку кораблей на Ближнем Востоке для помощи Тель-Авиву. В частности, направят в регион атомную подводную лодку.

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