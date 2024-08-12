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Мощные лесные пожары бушуют в Испании и Греции

08:39
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Под угрозой - древний город Марафон и православный монастырь Панагия

Мощные лесные пожары бушуют в Испании и Греции. Огонь подошел к нескольким населенным пунктам в 30 километрах от Афин.

Жителей экстренно эвакуируют. Под угрозой - древний город Марафон и православный монастырь Панагия. Борьбу со стихией ведут до полутысячи пожарных, три десятка самолетов и вертолётов. Спасателям активно помогают волонтеры. Быстрому распространению огня способствуют сильный ветер и жара - до плюс 38 градусов. Высота пламени местами достигает 25 метров. Дым накрыл греческую столицу.

А на северо-западе Испании - в провинции Теруэль - долгожданные дожди. Которые, как ожидают, помогут справиться с бушующими природными пожарами.

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