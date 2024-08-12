В Париже закрылась одна из самых скандальных Олимпиад в истории

Президент Франции Макрон был встречен свистом трибун

В отличие от масштабного открытия Олимпиады, сценой для которого стал весь Париж, прощание с Играми решили провести, если можно так сказать, более камерно - на стадионе "Стад де Франс", который собрал 70 тысяч зрителей. Само шоу, которое назвали "Рекорды", показали только спустя полтора часа после начала церемонии. С неба под космические звуки на стадион спустилось нечто, напоминающее таракана или демона с рогами. Хотя организаторы назвали его "Золотым путешественником". Ранее видео с репетиции этого фрагмента уже вызвало волну негодования.

Продолжилась и линия безголовых "знаменитостей". Королеву Антуанетту, фигуру которой демонстрировали в окнах замка на церемонии открытия, сменила богиня Ника. А все, похоже, потому, что французов не отпускает тема гильотины.

Началось же все с того, что под огромным шаром потушили огонь Олимпиады. Его частицу Леон Маршан - французский пловец и четырехкратный олимпийский чемпион - отнес на стадион. После исполнения гимна Франции прошел парад спортсменов. Флаги Алжира и Тайваня пронесли золотые медалисты Иман Хелиф и Линь Юйнтин - те самые мужчины, которые избивали женщин на ринге Олимпиады, прикрываясь тем, что считают себя слабым полом.

Участие в церемонии закрытия приняли намного меньше спортсменов, чем на открытии. Некоторые уже успели уехать на другие соревнования. Кто-то до сих пор остается на больничных койках с кишечной инфекцией после заплывов в водах Сены сомнительной чистоты. Многие не смогли присутствовать из-за ковида, который диагностировали у них уже после приезда в Париж. Всем этим - помимо скандальной церемонии открытия - и запомнится 33-я летняя Олимпиада во Франции. А еще - неожиданным заявлением от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха: "После длительных обсуждений и переговоров я пришел к выводу, что не должен продлевать свой мандат президента МОК. Мы должны соблюдать высокие стандарты управления, которые мы сами задали".

Новые высоты пытался покорить и мужчина, который в день закрытия Олимпиады забрался на Эйфелеву башню. Нарушителя спокойствия задержали за опасное поведение. А вот поведение американского ватерполиста назвали неспортивным за то, что во время матча с Австралией он стянул плавки с одного из соперников. Эпизод попал в телетрансляцию и стал достоянием общественности.

Следующая летняя Олимпиада пройдёт в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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