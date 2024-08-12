Российские войска продолжают вытеснять боевиков с территории Курской области

За сутки морпехи и бойцы спецназа "Ахмат" ликвидировали большое количество вражеского вооружения и техники
Российские войска продолжают вытеснять врага с нашей территории.
В приграничном районе Курской области уничтожены пикапы противника с установленными на них РСЗО кустарного производства.
За сутки морпехи и бойцы спецназа "Ахмат" ликвидировали большое количество вражеского вооружения и техники. Средства ПВО накануне сбили в небе над регионом несколько тактических ракет "Точка-У". Обломки одной из них упали на жилой дом в Курске, пострадали 15 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram