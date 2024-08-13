Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Луна в Стрельце решила поконфликтовать с ретро Меркурием

Овны

Ваше сердце может покорить человек, умеющий красиво говорить, но на этом, пожалуй, перечень его достоинств заканчивается. Держитесь подальше от болтунов!

Тельцы

Партнерские отношения пройдут через испытания. Не стоит полагаться на плохую память собеседников – вам могут припомнить даже то, чего не было!

Близнецы

Следите за домашней обстановкой и не обсуждайте ни с кем свои семейные дела. Все сказанное сегодня может обернуться неожиданными неприятностями.

Раки

Вам стоит быть очень внимательными со старыми документами или переписками. Они сегодня могут понадобиться и сэкономить ваше время и нервы.

Львы

Покупки сегодня вас расстроят, как и эксперименты с внешностью. Звезды не советуют также связываться с прежним местом работы, даже если вас туда зовут.

Девы

Ретро Меркурий в вашем знаке потреплет нервы, нагло используя ваших членов семьи. Старайтесь не критиковать их, даже если опять они все делают неправильно.

Весы

Вы можете узнать чужой секрет или выдать свою собственную тайну. Вся надежда на ваше умение выходить сухими из воды, но лучше все-таки до этого не доводить.

Скорпионы

Кто-то сегодня рассчитывает на ваши деньги и обратится за помощью. Решайте сами, как поступить, ведь не всегда финансы являются приоритетом, иногда наоборот.

Стрельцы

Луна в вашем знаке решила поконфликтовать с ретро Меркурием. Вы можете быть непривычно нервными и раздраженными, если дадите волю своим эмоциям.

Козероги В

аше настроение может меняться в течение дня с минуса на плюс и обратно. Старайтесь не оставаться в одиночестве, даже если хочется, иначе будете грустить.

Водолеи

Пожилые люди будут испытывать сегодня ваше терпение. Пройдите эту проверку с честью, и звезды вознаградят вас чем-то приятным.

Рыбы

Поссориться с начальником или человеком, от которого вы сейчас зависите, – так себе вариант. Настройтесь с утра на сложный день и будьте благоразумны.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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