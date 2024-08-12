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Российская система ПВО сбила 18 украинских БПЛА

08:18
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Киевский режим вновь пытался атаковать российские регионы

В ночь на понедельник, 12 августа, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.
Средства ПВО ночью сбили 35 беспилотников в пяти регионах России

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать — над Курской, пять — над Белгородской и два — над Воронежской областями.

10 августа сообщалось, что армия России уничтожила цех производства беспилотников на Украине. Также за сутки силы ПВО России сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 16 реактивных снарядов HIMARS, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника противника.

Тем временем американские эксперты назвали российский истребитель Су-30СМ грозой украинских безэкипажных катеров. Самолет, используемый российской армией в зоне спецоперации, обладает высокой выносливостью и исключительной маневренностью.

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