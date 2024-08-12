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В Киеве ждут ответа России на атаки на Курскую область

08:40
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Украина понимает, что реакция будет жесткой

Официальные лица в Киеве готовятся к ударам ВС России по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания, в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные украинские источники из военной сферы.

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По словам собеседников издания, "Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что она всемогуща и что нечто вроде Курска не останется безнаказанным".

Предполагается, что ответом станут "не просто четыре ракеты" — их могут быть сотни, в том числе, сложное вооружение: крылатые ракеты, баллистические ракеты и дроны-камикадзе, что станет "большой проблемой" для украинской противовоздушной обороны. 

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что жесткий ответ России на последние провокации киевского режима не заставит себя ждать. Она также призвала международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что террористическая операция бандеровцев в Курской области должна снять со спецоперации любые табу. В этом вопросе не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейх, подчеркнул политик.

Британский аналитик Александр Меркурис, говоря о курской пиар-акции нацистского режима, отмечал, что даже пропагандистских целей — посеять панику среди россиян — киевскому режиму достичь не удалось.

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