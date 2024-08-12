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В Госдуме высказались о новой мобилизации на фоне событий в Курской области

08:21
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Бойцов на фронте хватает

Никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет.

Об этом telegram-каналу SHOT заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В настоящее время бойцов на фронте хватает, подчеркнул парламентарий.

На прошлой неделе член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин заявил, что в зоне СВО находится "достаточное количество сил", новая мобилизация в России не предвидится.

6 августа подразделения украинской армии попытались захватить населенные пункты в Курской области. ВС России удалось остановить их продвижение. За шесть суток боевых действий ВСУ потеряли до 1350 военных и 72 единицы техники.

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