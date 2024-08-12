Противник еще не нес таких суточных потерь с начала СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки в Мартыновке и в Курской области потеряли уничтоженными 34 единицы техники ВСУ и большое количество военных. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

Как отметил военный в своем Telegram-канале, противник еще не нес таких суточных потерь за все время специальной военной операции — "такого количества уничтоженного противника в день" "такого количества уничтоженного противника в день" еще не бывало.

Точное число убитых и раненых военных ВСУ Алаудинов не назвал. Зато он рассказал, что украинская армия потеряла один танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин, один грузовой автотранспорт, один микроавтобус, девять единиц пикапов, орудие Д-30, а также станцию РЭР "Пластун".

Ранее высокопоставленные украинские источники из военной сферы признались, что в Киеве готовятся к ударам ВС России по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания, в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Там понимают, что возмездием станут "не просто четыре ракеты".

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Курскую область очередной масштабной провокацией киевского режима. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте и убийствах. Обстановка в Курской области официально признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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