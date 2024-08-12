Россия потребует от МАГАТЭ назвать виновника обстрела района ЗАЭС

В результате вспыхнул пожар

Пожар, который после удара украинского беспилотника произошел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью потушен. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

Представитель станции рассказал РИА Новости, что в результате пожара градирня ЗАЭС полностью выгорела изнутри. Сроки ее восстановления станут понятны после завершения оценки состояния помещения.

На ЗАЭС сообщали о серьезном повреждении инфраструктуры, но подчеркнули, что возгорание на объекте охладительных систем не сказалось на работе.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) признали факт обстрела, но назвать виновника этого события отказались. Директор агентства Рафаэль Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности станции.

Российское постпредство при международных организациях в Вене заявило, что Россия будет добиваться, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону в обстреле района Запорожской АЭС, в результате которого произошел пожар.

В июле директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Энергодару. В результате артиллерийского обстрела в здании водозабора оказались выбиты стекла. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Несмотря на регулярное повторение таких атак, МАГАТЭ отказывается официально признать вину украинской армии в создании угрозы ядерной безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram