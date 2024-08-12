В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

В регионе небезопасно

Из Краснояружского района Белгородской области началось перемещение людей из-за обстрелов ВСУ.

Их эвакуируют в более безопасные места, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района <…> Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей", - сказал он.

В район направлен транспорт для эвакуации, сам губернатор выехал на место.

Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины и Беловским районом Курской области.

За минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли Белгородскую область. Семь мирных жителей ранены, четверо госпитализированы.

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