В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

В регионе небезопасно
Из Краснояружского района Белгородской области началось перемещение людей из-за обстрелов ВСУ.
Их эвакуируют в более безопасные места, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района <…> Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей", - сказал он.
В район направлен транспорт для эвакуации, сам губернатор выехал на место.
Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины и Беловским районом Курской области.
За минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли Белгородскую область. Семь мирных жителей ранены, четверо госпитализированы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram