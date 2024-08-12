Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов ВСУ

Сроки восстановления пока неизвестны

Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.

Сроки восстановления объекта системы охлаждения пока неизвестны, ущерб еще предстоит подсчитать, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Ранее в "Росатоме" заявили, что градирня ЗАЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ. Пожар потушили сотрудники МЧС, пострадавших нет.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя удары по станции, не стали упоминать, кто несет за них ответственность. По словам гендиректора Рафаэля Гроссии, угрозы для ядерной безопасности отсутствуют.

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