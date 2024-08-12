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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

09:32
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Его отмечают в России 12 августа

Министр обороны Андрей Белоусов обратился к российским военным и поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил (ВВС) России.

Белоусов напомнил о ратных подвигах советской и российской военной авиации, подчеркнув, что ее представителей всегда отличали профессионализм, отвага и стойкость.

Благодаря всесторонней подготовке и уникальному боевому опыту летчики, штурманы и авиационные специалисты действуют умело, бесстрашно и решительно, отметил Белоусов.

Министр также поблагодарил работников отечественного оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд, говорится в Telegram-канале Министерства обороны России.

Ранее Андрей Белоусов подчеркивал, что благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе рядовых и офицеров, участвующих в спецоперации, мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника.

В июне глава Минобороны вручил медали "Золотая звезда" героям СВО, проявившим особое мужество и героизм. Белоусов поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач, а также пожелал им дальнейших успехов в военной службе.

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