США отправят на Ближний Восток атомную подлодку

Эту тему обсудили министры обороны США и Израиля

Соединенные Штаты отправят на Ближний Восток атомную подлодку и ускорят переброску авианосца. Об этом рассказал шеф Пентагона Ллойд Остин своему израильскому коллеге Йоаву Галанту.

Остин уточнил, что распорядился направить в регион атомную подлодку Georgia, оснащенную управляемыми ракетами, а также ускорить переход авианосной ударной группы с авианосцем Abraham Lincoln в зону ответственности Центрального командования.

Все это "дополнит возможности" уже присутствующей в Ближневосточном регионе авианосной группы с авианосцем Theodore Roosevelt, пишет "Коммерсантъ".

Ранее в Белом доме сообщали, что американские власти уже "направили ужасно много военной силы" в Ближневосточный регион, учитывая резкое обострение отношений Израиля и Ирана. В Вашингтоне хотели бы быть готовыми к любым возможным формам эскалации.

При этом в Пентагоне уверяли, что "мы также сосредоточены на обеспечении прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, чтобы вернуть всех заложников домой и положить конец войне в Газе".

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