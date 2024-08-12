Территория Запорожской АЭС атакована украинскими боевиками. Главное

ВСУ ударили по станции двумя беспилотниками

Кадры, на которых густой темный дым клубится над Запорожской атомной электростанцией, взбудоражили соцсети. Украинский провокатор Зеленский тут же поспешил обвинить во всем Россию: "Энергодар. Из Никополя поступила информация о том, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской АЭС". Подхватившие идею Зеленского украинские СМИ раструбили, что русские, мол, жгут покрышки. Но оказалось все куда хуже.

"В результате попадания беспилотника с зажигательной частью произошло воспламенение одной из градирен АС. Все подразделения в готовности, пожар уже локализован, радиационный фон в норме, это никак не окажет влияния на работу самой станции", - сообщил Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области.

Градирня - один из инфраструктурных элементов системы охлаждения. Кроме как беспилотником попасть туда, чтобы вызвать пожар, было невозможно, говорят специалисты. Дрон, которым ВСУ ударили по ЗАЭС, предположительно, был запущен из подконтрольного Киеву Никополя. В российском МИДе задаются вопросами: "Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении. Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента".

В Международном агентстве по атомной энергетике, как обычно, не поняли, с какой стороны ведется обстрел станции. Глава организации Рафаэль Гросси снова не только не стал возлагать ответственность на Киев, но и указал, что АЭС находится на украинской территории

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с осени 2022 года, управляет станцией "Росатом". Там заявили, что градирня в итоге выгорела изнутри. Угрозы обрушения нет, радиационный фон в норме. Можно сказать, в очередной раз повезло. Уже два года как энергоблоки ЗАЭС остановлены. Но обслуживать их сотрудникам приходится в прямом смысле под огнем националистов. В прошлом году Украина наносила направленные удары по хранилищу ядерных отходов. Западные журналисты, побывавшие на месте, тогда не побоялись назвать виновных: "Украина запустила беспилотник прямо сюда. Мы находимся на Запорожской атомной электростанции. Смотрите, вот металлические куски повсюду. Я могу поставить ногу, чтобы вы оценили размер этого куска. Украина пытается взорвать станцию. Крупнейшую атомную станцию во всей Европе, шесть реакторов. Это может привести к страшным последствиям".

Последствий боятся и в Европе. Правда, не все готовы свободно об этом говорить. Действительно страшно представить, что было бы, если бы даже один энергоблок АЭС работал на полную мощность.

Так воинственно Украина готовится к переговорам, считают эксперты. Цель - обвинить во всех грехах Россию и предстать в более выгодном свете на очередном так называемом саммите мира.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram