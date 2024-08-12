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Зачистка продолжается: что сейчас происходит в Курской области

11:42
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Уже ликвидировано более 1400 радикалов

Боевики ВСУ пытались проникнуть в один из поселков в приграничье Курской области. Но были обнаружены и попали под обстрел. Засевшие в одном из зданий националисты отправляют разведчика наружу - осмотреться. Через секунды он буквально влетает обратно. И, получив от наших бойцов очередью по ногам, тут же падает.

В похожих ловушках сегодня оказались десятки террористических групп ВСУ. С той лишь разницей, что одних российские подразделения "запирают" в развалинах, других - на дорогах или в лесах. В засаду морпехов и армейского спецназа попал отряд американских бронетранспортеров с десантом. Машину подорвали. Боевиков ликвидировали. Трофеи - а это натовские гранатометы и боеприпасы - наши военные забрали с собой.

В ликвидации радикалов активно участвует авиация. Вот на уничтожение отряда националистов поднимается звено вертолетов. Через минуты машины ложатся на боевой курс. Первым подбили броневик, замаскированный в кустах. Следующим залпом сожгли обнаруженную во время смены позиций самоходку. Идет атака с воздуха и с помощью "Ланцетов". Видно, как беспилотник таранит мобильную реактивную установку.

Участки, где ВСУ могут бросить на прорыв свою бронетехнику, российские военные прикрывают танками. В Минобороны заявляют: противник остановлен. Общие потери ВСУ в приграничных районах Курской области - почти 1400 человек. Подбито и сожжено 197 автомашин, танков и броневиков. Это не считая потерь в артиллерии и системах ПВО.

На освобожденных от террористов участках уже работают саперы. Очищают дороги и обочины от неразорвавшихся боеприпасов или замаскированных мин. В самом Курске периодически объявляют воздушную тревогу. Но как только опасность налета минует, под разгрузку встают десятки машин. Гуманитарную помощь в область привозят едва ли не со всей страны. Крупы, консервы, вода. Волонтеры фасуют продукты в пакеты и отправляют в пункты временного размещения. За сутки из опасной приграничной зоны эвакуированы еще 8 тысяч человек.

На местах сотрудники МЧС развернули полевые госпитали. Есть все необходимые лекарства и оборудование. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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