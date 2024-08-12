Ученые-биологи в Севастополе ищут средства защиты от водорослей-убийц

Они заражают колонии мидий и морских гребешков

В Крыму и Севастополе располагаются несколько десятков морских ферм, на которые завозят спат с Дальнего Востока - то есть мальков устриц и мидий для выращивания. А в Японском море уже давно замечена опасная микроводоросль Coccomyxa Parasitica. Заражение выглядит словно плесень - позеленевшие органы и деформированная раковина. Зеленая болезнь, против которой иммунитет моллюсков бессилен.

"Клетки гемолимфы, это как будто клетки нашей крови, сами по себе распространяют эту кокомиксу по органам. Моллюск продуцирует большое количество активных форм кислорода, которые должны убивать водоросль, но водоросль сама защищается от этих активных форм кислорода, и получается так, что моллюск убивает сам себя", - объяснила Екатерина Кладченко, старший научный сотрудник Лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН.

Водоросли-убийцы атакуют двустворчатых моллюсков по всему миру. Патоген уже можно встретить в Японском, Баренцевом и Белом морях, в Тихом и Атлантическом океанах у берегов Канады, Аргентины или Испании. Черное море – пока тихая гавань. Почему и надолго ли - изучают севастопольские биологи.

"Это культура клеток, которая выделена из пораженного моллюска во Владивостоке, которую мы исследуем в лабораторных условиях. Мы смотрим, например, если там соленость, а во Владивостоке она 35 промилле, мы смотрим, способна ли она размножаться, делиться при солености Черного моря при 18 промилле", - рассказала Элина Челебиева, старший научный сотрудник Лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН.

В лабораторных условиях стоп-фактором для размножения стала температура. Водоросли предпочитают прохладную воду. Но это пока лишь первые наблюдения. В природе паразит может со временем адаптироваться.

Пока в Севастополе изучают возможности распространения новой угрозы, в Национальном научном центре морской биологии на Дальнем Востоке пытаются понять причины поражения, их опасность для морских организмов и человека и как с ними эффективно бороться.

Эта водоросль серьезно угрожает промысловой марикультуре. Устрицы пока держатся, на них паразиты не обнаружены. А вот мидии и гребешки - в зоне риска. Причем распространяется эта водоросль естественным путем, она может попасть в спат – молодь моллюсков - или перемещаться в раковине, которая прикрепилась к днищу торгового судна. Именно так в середине прошлого века из Японского моря в Черное перебрался рапан. Хищный брюхоногий моллюск за несколько лет уничтожил черноморских устриц и серьезно сократил популяцию мидий и гребешков. Сейчас он - словно волк для морских ферм, может за день съесть несколько молодых двустворчатых собратьев.

Единственная защита – постоянная проверка сетей с молодью. Но микроводоросль сразу не заметишь. Ее видно лишь на поздних стадиях заражения. Поэтому последствия появления патогена у берегов Крыма могу быть еще более катастрофическими, если ученые не найдут способ защиты.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram